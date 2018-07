Arche: Kinder ziehen bald ins Provisorium

Packt mit an: Pfarrer Uwe Börner hofft, dass die Übergangs-Kita pünktlich fertig wird. Noch sind die Räume leer und kahl, es muss noch gestrichen werden und auch der neue Boden fehlt. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. In rund zwei Wochen wird es laut in der Küsterei und in der Pfarrheim-Bücherei Molbergen. Dann erhellen zahlreiche Kinderstimmen die Räume. Weil zu diesem Sommer zu wenig Kindergartenplätze zur Verfügung stehen, beziehen zum 1. August etwa 40 Kinder ihr neues Domizil dort – als einjährige Übergangslösung.



Denn: Zum Kindergartenjahr 2019/20 wird „Die Arche" – so heißt die katholische Einrichtung – an der Straße „Hinter dem Dweracker" errichtet. Doch bevor der Neubau steht, ziehen die „Leuchtturm"- und die „Ankergruppe" zunächst in die Übergangskita. „Die Arbeiten laufen auf Hochtouren", berichtet Pfarrer Uwe Börner.