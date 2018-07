Sprayer beschmieren frisch gestrichenes Haus

Josef Stoll ist sauer: Unbekannte Sprayer haben das Schröder-Haus beschmiert. Der Gemeindemitarbeiter hatte das Gebäude gerade mit zwei Flüchtlingen frisch gestrichen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Ein leises Zischen, ein paar schnelle Bewegungen – und schon ist die komplette Wand entstellt. Innerhalb kürzester Zeit verwandelten Sprayer in dieser Woche die frisch gestrichene Fassade des sogenannten Schröder-Hauses in Molbergen in einen Schandfleck – sowohl auf der Vorder- als auch auf der Hinterseite. Zurück bleibt nur Unverständnis.



Das Schröder-Haus wird seit 1998 nicht mehr bewohnt, gehört der Gemeinde und wird von der Verwaltung als Archiv genutzt. „Das Haus war total runtergekommen“, berichtet Josef Stoll. Der Gemeindemitarbeiter, der sich vorwiegend um die Belange von Migranten kümmert, ist sauer. „Wir haben das Haus im Rahmen eines Projekts zusammen mit einem Flüchtlingsvater und seinem Sohn wieder hergerichtet." Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.