Demenz-WG bietet Gefühl einer Großfamilie

Überzeugt von der Holzoptik: Elisabeth Meyer (von links) und Wiebke Nillies hoffen, dass den Bewohnern durch die Gestaltung des Hauses ein heimeliges Gefühl vermittelt wird. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Wenn man in Molbergen, direkt im Industriegebiet, das rustikale Blockhaus betritt, fühlt man sich an einen Urlaubsort versetzt. Das viele Holz im Inneren sorgt für eine wohlige Atmosphäre, die großen Fenster sorgen für viel Licht. Eine Tür führt in den geschützten Innenhof – mit Garten und großer Terrasse. Hier sollen ab 1. August vier von acht Männern und Frauen wohnen. Das Besondere an diesem Haus: Seine Bewohner dürfen ruhig ein wenig „tüddelig“ sein, denn die „Seniorenlandschaft zur Hohen Feldstraße“ ist Molbergens erste Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.