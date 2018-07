Sportpark ist bereit für Großereignisse

Mit vollem Einsatz: Pastor Dr. Oliver Dürr trifft das Tor. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Ganz viel Lob gab es von den Gästen, die am Sonntag zur Einweihung des neuen Sportparks in Molbergen gekommen waren, für die Initiatoren und Organisatoren, die diese Anlage möglich gemacht hatten. Von einer Investition, die sich lohnt, sprach Bürgermeister Ludger Möller. Mit 500000 Euro hatte die Gemeinde Molbergen das Vorhaben des SV Molbergen unterstützt und zudem das Gelände zur Verfügung gestellt.



Der Vorsitzende des SV Molbergen, Martin Schrandt, dankte neben den Zuschussgebern Landessportbund, Landkreis und Kommune vor allem auch den Vereinsmitgliedern, die über 3000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet