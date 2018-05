Stift will direkt am Bürgerpark bauen

Lastruper Einrichtung plant ambulantes Wohnangebot für maximal sieben psychisch Kranke in Molbergen

Neuer Plan: Ludger Möller, Guido Suing und Andreas Unnerstall (von links) stellen das Wohnprojekt am Bürgerpark vor. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Molbergen. Das St.-Elisabeth-Stift Lastrup beabsichtigt in Molbergen die Schaffung eines ambulanten Wohnangebots für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Direkt am neuen Bürgerpark, an der Ecke Beethovenstraße/Wagnerstraße soll ein Gebäude mit drei Wohneinheiten entstehen. Maximal sieben Betroffene könnten dort in Wohngemeinschaften leben, erklärt Stiftungsvorstand Guido Suing. Drei eingeschossige Wohneinheiten sind geplant. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

