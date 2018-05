„Nachts zappele ich wie ein Hampelmann“

Aufgefangen: Gemeinsam mit Ehefrau Gabriele (rechts) und Tochter Melanie bewältigt Johannes Lampe seine Krankheit. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Molbergen. Die Diagnose traf Lampe wie ein Schlag. Die Nervenkrankheit bestimmt seitdem das Leben der Familie. Was fehle, sei der Austausch mit anderen Betroffenen. Ihre Erfahrungen möchte Lampe teilen und weitergeben. Immer wenn Johann- es Lampe an der Ladenkasse das große Zittern überkommt, weiß er schon, was die anderen Kunden über ihn denken. „Die halten mich für einen Alkoholiker", sagt der 66-Jährige. Peinlich sei das, aber Lampe hat keine Lust, sich wegen der Krankheit zu verstecken. Seit sechs Jahren bestimmt Parkinson sein Leben.