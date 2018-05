„Arche“: Erste Mannschaft schon an Bord

Junges Team (von links): Marie Flint, Elke Wesselmann, Karin Möhlenkamp, Caroline Schulz und Lea Koopmann kümmern sich um die Kinder der beiden Übergangsgruppen. Foto: Uwe Börner

Molbergen (gy) . Bislang steht der neue Molberger Kindergarten lediglich auf dem Papier. Einen Namen hat er trotzdem schon und auch das erste Erzieherinnenteam wurde gefunden.



„Die Arche" - so heißt die fünfgruppige katholische Einrichtung - soll an der Straße „Hinter dem Dweracker" errichtet werden. Die große Nachfrage nach Plätzen macht den Neubau notwendig, der zum Kindergartenjahr 2019/20 eröffnet werden soll.