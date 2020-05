Schne-frost investiert 16 Millionen Euro

Fast abgeschlossen: Inhaber Ernst-Rainer Schnetkamp in der 50 mal 60 Meter großen Logistikhalle des Unternehmens. Foto: Schne-frost

Löningen (ws). Fast abgeschlossen hat der Löninger Kartoffel-Spezialitäten-Hersteller Schne-frost den Bau einer neuen Logistikhalle. In dem 50 mal 60 Meter große Gebäude direkt im Anschluss an die Produktionsstätten, dass über eine Verbindungsbrücke angeschlossen worden ist, werden in Zukunft vor allem Verpackungsmaterialien und auch Zutaten gelagert. Mit Hilfe einer fahrerlosen Fördertechnik werden die Paletten künftig vollautomatisch zwischen Produktionswerk und der Halle transportiert. Sie werde klimaneutral betrieben, erläutert Inhaber Ernst-Rainer Schnetkamp im MT-Gespräch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.