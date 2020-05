Vollblutmusiker erfüllt täglich Liedwünsche

Vollblutmusiker bei der Arbeit: In seinem Musikzimmer nimmt der Multi-Instrumentalist Wolfgang Völker an jedem Tag mit der Handy-Kamera die gewünschten Lieder auf. Sie können dann unter anderem auf seinem You-Tube-Kanal erlebt werden. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Vinnen/Löningen. Das Schönste an seiner vor ein paar Wochen gestarteten Initiative zur musikalischen Unterhaltung vor allem älterer Menschen in der Region seien die Rückmeldungen. Geradezu ins Schwärmen gerät Vollblutmusiker Wolfgang Völker, der in seinem Musikzimmer in seinem Wohnhaus in Vinnen täglich einen Liedwunsch erfüllt oder der Jahreszeit und dem Kirchenjahr entsprechende Stücke auswählt, wenn er erzählt, welche Wirkungen sein Engagement hat.

Besonders in Erinnerung ist ihm dabei das kleine Video, das ihm die Enkel geschickt haben, nachdem er den Wunsch der Großeltern nach „Tulpen aus Amsterdam“ erfüllt hatte. Die ganze Familie, Oma, Opa, Tochter, Schwiegersohn und Enkel, saß fröhlich vereint auf dem Sofa und schunkelte kräftig beim Abspielen des Gassenhauers. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 09. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

