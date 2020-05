Besucher sahen „wenig sympathisch“ aus

Drogen unter dem Dach? Der Hof in Madlage steht im Visier der Ermittler. Foto: Siemer

Von Matthias Niehues

Madlage. Das Wort „Polizeiabsperrung“ steht auf dem Flatterband. Fast endlos spannt sich die rot-weiße Folie um ein landwirtschaftliches Anwesen im Löninger Ortsteil Madlage. Der Hof wirkt abgewirtschaftet, verlassen. Der rostige Trecker und ein altes Güllefass neben dem Stall scheinen nicht mehr fahrtüchtig zu sein. Die Türen der Gebäude sind polizeilich versiegelt. Neben dem Wohnhaus steht eine Marienkapelle aus den 60er-Jahren im Garten.

Auf dem Hof ist ein 57-jähriger Mann gewaltsam ums Leben gekommen. Am 29. April wurde seine Leiche morgens entdeckt. Die Polizei nahm den 50-jährigen Bruder des Getöteten fest. Seitdem ermittelt von Cloppenburg aus eine 20-köpfige Mordkommission.