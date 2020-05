Digitale Kompetenz auch für Grundschüler

Kontakt mit ihrer dritten Klasse: Täglich führt Maria Kruse von ihrem Arbeitszimmer zu Hause in Löningen Videochats mit ihren Schülern der Grundschule Essen. Zentrales Thema sind die Aufgaben und die über Iserv zur Verfügung gestellten Lösungen, aber natürlich spielten für die Kinder Dinge wie das Basteln von Geschenken für den bevorstehenden Muttertag auch eine Rolle. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Essen/Löningen. Die als Folge der Ansteckungsgefahren durch das Coronavirus gravierenden Einschränkungen von normalem Unterricht erzwingt seit Wochen alternative Formen des Lernens. Während an den weiterführenden Schulen für die Smartphone-, und Computerspiel affinen Mädchen und Jungen der PC-Umgang und Videokonferenzen Alltag ist, sind diese Lern- und Kontaktmöglichkeiten für die Schüler der ersten bis vierten Klasse noch völliges Neuland.

Die Grundschullehrerin Maria Kruse, die von Löningen zur Grundschule Essen abgeordnet ist, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit diesem Thema und hat bisher schon in Löningen Mädchen und Jungen der vierten Klassen Grundkenntnisse im Nutzen von PCs und Suchmaschinen vermittelt.