„Corona-Bunner“ schweißt zusammen

Durchhalten: Bunner können sich jetzt gegenseitig Ermunterungen schicken. Die Marke behält aber natürlich auf jedem Standardbrief ihre Gültigkeit, egal wohin die Reise geht. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Bunnen. Sie ist zwar nicht so selten und schon gar nicht so teuer wie die Blaue Mauritius - dafür aber nicht minder einzigartig: Ein Freundeskreis in Bunnen hat jetzt eine eigene Briefmarke aufgelegt. Das Ziel der Aktion: „In Corona-Zeiten wollen wir auf diese Weise ein Zeichen der Verbundenheit setzen“, sagt Clemens Lübken.

Der Gastwirt hatte die Idee, als er eines Montagabends die leeren Hocker vor seiner Theke betrachtete. Normalerweise wären sie besetzt gewesen, doch wegen der Schließung von Kneipen und Restaurants fiel die zu dieser Uhrzeit übliche Runde aus. Und weil sich per Skype oder Zoom nur schlecht gemeinsam anstoßen lässt, grübelte Lübken über einen alternativen Muntermacher nach.