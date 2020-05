Blühende Landschaft bleibt wichtigstes Ziel

Im Herbst ausgesät: Fast schon so wie erhofft präsentieren sich die neu angelegten Blühwiesen auf den insgesamt zehn Hektar im neuen Industriegebiet Lodbergen, die die beiden Blühstreifenmanager Hanna Clara Wiegmann und Friedrich Homann begutachten. Da die meisten Flächen verkauft sind ist allerdings unklar wie lange die Blütenpracht hier bestehen kann. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Löningen. Zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen, dem Verlauf und vor allem dem Interesse an der Blühstreifen-Initiative des Zweckverbands Erholungsgebiet Hasetal zeigen sich die beiden Verantwortlichen Friedrich Homann und Hanna Clara Wiegmann.

Begonnen hatten sie mit ihrer Arbeit, Flächen und Randstreifen für die Aussaat von ein- oder zweijährigen Samen von Landwirten, Kommunen oder auch Privatpersonen zur Verfügung gestellt zu bekommen, im April vergangenen Jahres. Hatten sie fürs erste Jahr ihre eigenen Zielvorgaben mit fast 45 Hektar fast verdoppelt, so haben ihnen die Besitzer bis jetzt für 2020 70 Hektar zur Verfügung gestellt. Das sei ein Erfolg, damit sei aber, so hofften die Verantwortlichen, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht und es gehe weiter voran, hofft Wiegmann.