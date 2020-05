Bei Mordermittlung Hanfplantage entdeckt

Tatort: In diesem Wohnhaus eines einsam gelegenen Bauernhofs im kleinen Benstruper Ortsteil Madlage hat die Polizei die Leiche eines 57-jährigen Landwirts entdeckt, der dort nach den Ergebnissen der Obduktion gewaltsam zu Tode gekommen ist. Angaben, wie der Mann getötet worden ist, wollte die Polizei gestern noch nicht mitteilen. Foto: ws

Löningen-Madlage (ws). Der am Mittwochmittag im Wohnhaus eines Bauernhofs im kleinen Löninger Ortsteil Madlage tot aufgefundene 57-jährige Landwirt ist nach Angaben der Cloppenburger Polizei eines gewaltsamen Todes gestorben. Das sei das Ergebnis der inzwischen abgeschlossenen gerichtsmedizinischen Untersuchungen, erklärte gestern auf MT-Anfrage Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer.

Auf welche Art und Weise der Mann ums Leben kam, der in dem Haus mit seinem verhafteten 50-jährigen Bruder zusammenlebte, wollte die Cloppenburger Polizei gestern noch nicht mitteilen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom05. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.