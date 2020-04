57-Jähriger tot aufgefunden: Bruder ist verdächtig

Symbolbild: dpa

Löningen (mt). Am Mittwochvormittag wurden Polizeibeamte zu einem landwirtschaftlichen Hof in Löningen (Ortsteil Madlage) gerufen. Dort fanden sie einen leblosen 57-jährigen Mann. Zudem trafen sie dort den 50-jährigen Bruder des Verstorbenen an.



Da die genauen Umstände des Todes zunächst unbekannt waren, wurde die Obduktion des Leich-nams veranlasst. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen gewaltsamen Tod des Verstorbenen. Die Aufklärung der Umstände und die Rolle des Bruders ist Teil der weiteren Ermittlungen.



Bislang besteht der Verdacht, dass der 50-Jährige schwerwiegende Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen haben soll, weswegen der Bruder des Opfers vorläufig festgenommen wurde.



Daraufhin stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Am Donnerstag wurde der Mann einem zuständigen Richter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft an. Der 50-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.



Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details können derzeit nicht mitgeteilt werden.