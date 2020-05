Sechs Stunden Mathe und Deutsch angesagt

Hausaufgaben-Abgabe: In einem der Seiteneingänge der Gelbrink-Grundschule holen die Kinder, wie hier Lana aus der 1d, die Aufgaben ab und bringen sie zur Kontrolle und Korrektur wieder zurück. Foto: Siemer

Von Willi Siemer

Löningen. Mit Akribie haben sich die Löninger Stadtverwaltung und die sechs Schulen in Trägerschaft der Stadt auf den Start der Schule zunächst für die Abschlussklassen vorbereitet. Seit Beginn der Woche besuchen 75 Mädchen und Jungen der zehnten Klassen wieder die Realschule und 100 Schüler der beiden Abschlussjahrgänge die Gutenbergschule. Die vier Grundschulen folgen am Montag mit ihren vierten Klassen.

„Wir haben am Haupteingang, in Richtung Schulhof und zu den Verwaltungstrakten Desinfektionsspender aufgestellt, in den Sekretariaten Trennscheiben für Publikumsverkehr installieren lassen und den Reinigungsdienst umorganisiert“, erläutern der erste Stadtrat Thomas Willen und Fachbereichsleiter Ulrich Keil die Vorbereitungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 02. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

