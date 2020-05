Bürger und MT-Leser bringen Tafel in Gang

Inventur: Gerhard Einhaus begutachtet die Restbestände der Tafel und kontrolliert das Haltbarkeitsdatum. Sie sollen mitverteilt werden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen. Fast sieben Wochen nach ihrer Schließung wird die Löninger Tafel am kommenden Mittwoch wieder geöffnet. Allerdings nicht wie gewohnt. Statt sich direkt mit Lebensmitteln einzudecken, erhalten die Kunden Gutscheine für den Einkauf in den örtlichen Märkten.

Rückblick: Am 20. März gaben die Tafel-Mitarbeiter zum vorerst letzten Mal Waren an sozial Bedürftige aus. Wegen der Coronakrise war danach erst mal Schluss. „Die meisten unserer Mitarbeiter sind im Rentenalter“, erklärt Vorsitzender Gerhard Einhaus. Das gesundheitliche Risiko sei zu groß gewesen.

Nun wagt der Verein den Neuanfang, zunächst mit kleiner Besetzung. Denn in den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Löninger Bürger Geldspenden abgegeben, um den Tafel-Kunden zu helfen. „Viele von ihnen hatten mit uns bis dahin gar nichts zu tun gehabt“, staunt Einhaus. Irgendwann will er die Spender einladen und durch die Räume an der Haselünner Straße führen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 02. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.