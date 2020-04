Buchungen liegen exakt bei null

Auf Abstand: André Röckmann informierte Silvia Breher über die Situation der Reisebüros. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen. Noch Ende Februar lief das Geschäft im „Löninger Reisebüro“ weitgehend normal. „Wir lagen bei den Buchungen in etwa auf Vorjahresniveau, berichtet Geschäftsführer André Röck­mann. Dann kam Corona. Die Krise trifft die Branche mit voller Wucht. Auch Röckmann und seine sechs Mitarbeiter haben seit dem Shutdown Mitte März keine einzige Reise verkauft.

Am Mittwoch machten die Reisebüros bundesweit auf ihre missliche Lage aufmerksam. André Röckmann lud Bundestagsabgeordnete Silvia Breher (CDU) zum Gespräch ein und erklärte ihr, was die Politik aus seiner Sicht tun könnte, um den Unternehmen zu helfen. Von einer Gutscheinlösung hält er nichts. Sie käme allein den großen Touristikkonzernen, nicht aber den vielen kleinen Vermittlern zugute, die von Provisionen lebten. „Unsere Kunden sollen den Reiseveranstaltern zinslose Privatkredite geben und so deren Liquidität sichern. Für uns Reisebüros bedeutet diese Lösung, dass wir unsere Kunden verärgern und am Ende dreifache Arbeit für unsere Provision leisten müssen“. Werde keine neue Reise gebucht, sei das Geld weg. „So etwas möchten wir unseren Kunden nicht zumuten“, empört sich Röckmann, der seine Filiale in Werlte bereits schließen musste. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

