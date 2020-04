„Einige hatten sogar Tränen in den Augen“

Liebesbeweis: Eltern und Kinder in Evenkamp kreierten unter anderem dieses Poster für den Kindergarten. Foto: Schnieders

Von Georg Meyer

Die Coronakrise hat auch zur Schließung Ihres Kindergartens geführt. Dabei hatten Sie eigentlich eine ganz andere Herausforderung zu bestehen...

Das stimmt. Nach den Sommerferien hatte sich die Zahl der Kinder fast verdoppelt. Es sind jetzt 76, weshalb wir eine Außenstelle im Pfarrheim einrichten mussten. Das Team wuchs ebenfalls von acht auf 16 Mitarbeiterinnen. Wir haben jetzt zwei Integrationsgruppen, eine Regelgruppe und eine Krippengruppe. Aber seit dem 16. März läuft wie überall alles anders. Die Kinder müssen zu Hause bleiben. Zurzeit sind drei Kinder in der Notbetreuung, eines davon in der Krippe. Weitere Anträge werden von der Stadt geprüft. Die Erzieherinnen waren natürlich verunsichert. Aber die Zusammenarbeit mit der Stadt und unserem Träger ist sehr gut. Dechant Kerkhoff und Rechnungsführerin Ursula Tewes sorgen von Woche zu Woche für Klarheiten.