Neues „Motel Hasetal“ eröffnet im Juli

Noch eine einzige große Baustelle: Voraussichtlich im Juli eröffnet, das „Motel Hasetal“, das der Löninger Unternehmer Karsten Thomes als Investor und Marita Scholübbers als Geschäftsführerin am Rande der Stadt in der Elbingstraße betreiben werden. Im ehemaligen Fitnessstudio der Familie Scholübbers sind 16 Zimmer mit gehobener Ausstattung und bis zu 40 möglichen Betten vorgesehen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Löningen. Während die Debatte über ein großes Hotel mit 80 Zimmern und 20 Eigentumswohnungen hinter dem Nepomuk noch vor dem Beginn des eigentlichen Genehmigungsverfahrens (MT berichtete mehrfach) Fahrt aufnimmt, befindet sich ein anderes Projekt der gleichen Branche in Löningen bereits auf der Ziellinie.

Voraussichtlich im Juli eröffnet das neue „Motel Hasetal“, das erste seiner Art in der Region, am Rande der Löninger Innenstadt in der Elbingstraße 14. Dort wird zurzeit das ehemalige Fitness-Studio der Familie Scholübbers zu einer Motel-Anlage mit 16 Zimmern mit bis zu 40 möglichen Betten für Alleinreisende, Paare und Familien umgebaut. Das Projekt, das die dringend benötigten Übernachtungskapazitäten in Löningen erweitert, wird gemeinsam vom Löninger Unternehmer Karsten Thomes und Marita Scholübbers als Geschäftsführerin verwirklicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.