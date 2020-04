CDU: Hotel ist eine Chance für Löningen

Ausreichend informiert für ein Signal oder nicht?: Im Löninger Stadtrat gibt es offenbar unterschiedliche Auffassungen über die Informationspolitik zu einem an der Hase geplanten Hotelneubau. Foto: gy

Von Matthias Ellmann



Löningen. Die Löninger CDU-Stadtratsfraktion will die Vorwürfe von UfL-Mann Jörg Bremersmann nicht im Raum stehen lassen. Der Sprecher der Fraktion „Unabhängige für Löningen“ hatte sich unter anderem darüber beschwert, dass die Ratsmitglieder zu wenig Zeit für eine fundierte Meinungsbildung zum geplanten Hotelneubau an der Hase gehabt hätten.



Vielmehr seien, so die CDU, alle Fraktionen bereits im September/Oktober des vergangenen Jahres von den Planungen der Initiatoren in Kenntnis gesetzt worden.