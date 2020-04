Nachbarn wollen notfalls klagen

Stein des Anstoßes: Direkt an der Hase könnte ein Hotelkomplex entstehen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen. In der Diskussion über einen möglichen Hotelbau an der Hasestraße haben sich die Anwohner erneut zu Wort gemeldet. Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet, deren Ziel es ist, das Projekt an der Hasestraße zu verhindern. Ihre Begründung: Ein derart großer Übernachtungsbetrieb habe in einem Wohngebiet nichts zu suchen.

Zum Hintergrund: Die Besitzer eines Grundstücks zwischen Hasestraße und Fluss wollen einen Hotelkomplex mit 80 Gästezimmern und 20 Eigentumswohnungen errichten. Sie halten den Standort für ideal, auch um die Innenstadt zu beleben. Zugleich könne auf diese Weise der Mangel an Hotelbetten in Löningen behoben werden (MT berichtete). Nach Gesprächen mit den direkt betroffenen Nachbarn seien die Pläne geändert worden. Der Charakter des Wohnumfeldes werde erhalten bleiben, versicherten die Investoren gegenüber der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

