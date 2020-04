Langes Schmökern ist nicht gestattet

Warten hat bald ein Ende: Gaby Afflerbach freut sich auf die Wiedereröffnung der Bücherei. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen. Mit ihren Büchern war Gaby Afflerbach in den vergangenen sechs Wochen meistens allein. Die Leiterin der Bücherei St. Vitus nutzte die Zeit für eine gründliche Inventur und sortierte auch die Neubestellungen ein. Am Dienstag, 5. Mai, wird sie die Einrichtung wieder eröffnen. Für die Besucher gelten allerdings strenge Regeln.

Denn wegen der noch längst nicht überstandenen Corona-Gefahr startet das Team nur in kleiner Besetzung. „Viele unser 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind schon älter oder gehören zu anderen Risikogruppen." Trotzdem freuen sich alle, die Türen bald wieder für den Publikumsverkehr öffnen zu können.