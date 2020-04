MT-Serie macht Schule

Engagieren sich: Wilhelm Meyer (links) und Werner Lüdeke-Dalinghaus suchen Gleichgesinnte. In Böen ist bereits eine Wanderstrecke ausgeschildert. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen/Böen. Als sie vor zwei Wochen den ersten Beitrag der neuen MT-Serie „Natürlich wandern“ lasen, waren Werner Lüdeke-Dalinghaus und Wilhelm Meyer wie elektrisiert. Genau so etwas hatten sich die beiden seit langem für Löningen gewünscht. Jetzt wollen sie dem Beispiel des Cloppenburgers Ludwig Middendorf folgen und suchen dafür ortskundige Mitstreiter.

Zum Hintergrund: Middendorf (81) lädt seine Sportkollegen vom TV Cloppenburg wöchentlich zu einem Wandertreff ein. Wegen der Corona-Kontaktsperre sind Gruppenwanderungen zurzeit zwar nicht mehr möglich.