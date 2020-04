Betroffene beklagen mangelnde Beteiligung

Soll Hotelstandort werden: Auf dem ehemaligen Grundstück Thies und der Fläche auf der rechten Seite planen zwei Löninger Initiatoren mit einem Betreiber den Bau eines Hotels mit 80 Zimmern und zwei Eigentumswohnungen. Die Bewohner im Bereich An der Bleiche, der neuen Siedlung und des Röpker Wegs haben sich dagegen zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Löningen. In einem offenen Brief an die Mitglieder des Rates und an Bürgermeister Marcus Willen kritisiert die Bürgerinitiative (BI) „Gegen ein Hotel am Nepomuk“ das Vorgehen in der Hotel-Frage und die „bisherige Politik hinter verschlossenen Türen“.

Am vergangenen Samstag hatten die beiden Löninger Initiatoren das Projekt erstmals öffentlich in der MT vorgestellt. Sie planen dort gemeinsam mit einem potenziellen Betreiber im Dreieck von Hasestraße und Hase hinter der Statue des Nepomuk ein Hotel mit 80 Zimmern und 20 Eigentumswohnungen nebst Tiefgarage. Den offenen Brief haben Jürgen Schmeier, Michael Rohen, Andreas Behne und Olaf Burke unterschrieben.