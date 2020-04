Remmers spendet 10000 FFP2-Masken

Stadt Löningen verteilt professionelle Hilfsmittel an Krankenhaus, Altenzentrum, Pflegedienste und Arztpraxen

Freude über willkommene Spende: Löningens Bürgermeister Marcus Willen (Mitte) dankte dem Vorstandsvorsitzenden Dirk Sieverding (rechts) für die Spende von 10000 professionellen FFP2 Masken, die Sieverding hier mit dem Personal-Verantwortlichen des Unternehmens, Jürgen Jahn, präsentiert. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Eine Spende von 10000 Atemschutzmasken hat jetzt der Vorstandsvorsitzende der Remmers AG, Dirk Sieverding, der Stadt Löningen überreicht. Bürgermeister Marcus Willen dankte für diese willkommene Unterstützung. Er kündigte an, diese für den professionellen Einsatz bestimmten sogenannten FFP2-Masken an die St.-Anna Klinik, Seniorenzentren, die privaten und von der Caritas betriebenen Pflegedienste und Arztpraxen der Stadtgemeinde zu verteilen.