Hotel mit 80 Zimmern an der Hase geplant

Projekt an der Hasestraße befindet sich noch im Planungsstadium /Nur eine direkte Zufahrt zu Tiefgarage vorgesehen

Projekt für Löningen: Ein Hotel mit 80 Zimmern und 20 Eigentumswohnungen planen zwei Löninger Investoren auf einem Grundstück an der Hasestraße. Die fotorealistische Ansicht zeigt den Gebäudekomplex direkt an der Hase von der Schwarzen Brücke aus. © db-Bau

Von Willi Siemer



Löningen. In einem MT-Gespräch haben die beiden Löninger Besitzer jetzt ihre Planungen für ein Bauvorhaben auf dem ehemaligen Grundstück Thies im Dreieck von Hasestraße und Hase direkt am Rande der Löninger Innenstadt vorgestellt. Gemeinsam mit einem potenziellen Betreiber, der Interesse an dem für ihn „idealen Standort“ hat, planen die Initiatoren ein Hotel mit 80 Zimmern und 20 Eigentumswohnungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.