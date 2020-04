Das MT-Porträt: Als Teamspieler erfolgreich gearbeitet

Bernd Eick engagiert sich im „Grünen Klassenzimmer“ ebenso wie als Lodberger General und in der Dorfgemeinschaft

Bild durchaus mit Symbolcharakter: Zu den wichtigsten Aktiven des 2008 gestarteten Projekts „Grünes Klassenzimmer“ gehört von Anfang an Mitinitiator Bernd Eick. Der Landwirt drängt sich nie in der Vordergrund, engagiert sich aber dafür umso beharrlicher für die von ihm als richtig erkannten Projekte. So hat er große Freude daran, Kindergarten-Kindern und den jüngeren Grundschülern am Böener Waldrand auf den Exkursionen die heimische Tier- und Pflanzenwelt im Wald und auf der nahegelegenen Feuchtwiese näher zubringen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit den jüngsten Aktivitäten im Projekt „Grünes Klassenzimmer“ der Dorfgemeinschaft Böen schließt sich für den 80-jährigen Bernd Eick ein Kreis. Mehr als 60 Jahre seines Lebens hat er sich in vielen Bereichen seines heimatlichen Umfelds nicht nur engagiert, sondern auch Verantwortung übernommen.

Dass es in zahlreichen Bereichen mehrfach fast ein Vierteljahrhundert war, zeigt, dass der Landwirt mit seiner bescheidenen, ruhigen und ausgleichenden Art die Geschicke der ihm anvertrauten Vereine und Verbände erfolgreich vor als Teamspieler geleitet hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.