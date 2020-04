„Lilo“ hat noch „Keine Zeit zu sterben“

Vorhang bleibt geschlossen: Daniela und Anna Willen können ihr Kino derzeit nicht öffnen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Der Zeitpunkt war perfekt gewählt: Ab dem 26. März sollte Peter Hase wieder über die Kinoleinwände hoppeln. Auch Daniela Willen hätte den langohrigen Schlawiner rechtzeitig zu Ostern gern in ihr Programm genommen. Doch die Lichtspiele Löningen sind seit drei Wochen geschlossen.



In der 60-jährigen Geschichte des „Lilo“ hat es eine derart lange Pause noch nie gegeben. Während der Coronakrise liegt das öffentliche Leben weitgehend auf Eis. Wirtschaftlich ist das bitter für Daniela Willen, die das Kino gemeinsam mit ihrer Mutter Anna leitet. Dabei sah das Kinofrühjahr recht vielversprechend aus. Am 2. April hätte eigentlich der neue James Bond, „Keine Zeit zu Sterben“, seine Premiere feiern sollen. „Der wäre natürlich sehr gut gelaufen“, sagt Daniela Willen bedauernd. Der Filmstart wurde nun in den November verschoben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

13.04.2020 | Evenkamper fordern Bauplätze