Evenkamper fordern Bauplätze

Grünt und blüht: Die Pflanzaktionen in Evenkamp zeigen jetzt ihre Wirkung. Foto: Luisa Willen

Evenkamp (mt). Kritik an der Stadt Löningen ist auf der Dorfversammlung in Evenkamp geübt worden. Die Erschließung des örtlichen Baugebietes werde nicht entschlossen und schnell genug vorangetrieben, hieß es von Seiten der Dörfler. Und: Andere Dörfer und Stadtteile Löningens seien da wesentlich weiter. In Evenkamp ziehe sich der Erschließungsprozess seit 2016 zäh in die Länge, hieß es in der Runde.



Die erste Jahresaktion der Dorfgemeinschaft war der Umwelttag. 30 Erwachsene und Kinder nahmen an dieser Aktion teil. Mit Besen, Haken und Mülltüten bewaffnet, legte man an allen Ecken des Dorfes Hand an.