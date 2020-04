Mit Tablet und Skype Kontakt zu den Lieben

„Wir denken an Euch“: Große Beachtung finden die Stellwände, an denen auf den beiden Etagen die Briefe und Bilder von Angehörigen und Mitgliedern der St.-Vitus-Kirchengemeinde der Aktion aufgehängt wurden.. Foto: Martina Gerdes

Von Willi Siemer



Löningen. Gleich mehrere Wege haben die Verantwortlichen des Löninger Altenzentrums St. Franziskus in der Corona-Krisenzeit eingeschlagen, um die 67 Bewohner über die Zeit der persönlichen Kontaktsperre mit den Angehörigen hinwegzuhelfen. „Wir versuchen, so viel Kontakt wie möglich zwischen unseren Bewohnern und ihren Lieben herzustellen, beziehungsweise aufrechtzuerhalten“, erläutert Pflegedienstleiterin Martina Gerdes im MT Gespräch.



Die Bewohner freuen sich über dutzende Schreiben und Bilder von Angehörigen und aus der St.-Vitus-Gemeinde, die zur Aktion „Wir denken an Euch“ aufgerufen hatte. Einen großen Erfolg haben die Verantwortlichen mit einer neben den Telefonaten weiteren Kontaktmöglichkeit, dem Skypen. Dafür sind eigens vier Tablets angeschafft worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 11. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.