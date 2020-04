Abschusserlaubnis für Problemwölfin

In Schelmkappe gesichtet: Der junge Wolf stammt höchstwahrscheinlich aus dem nur einige Kilometer entfernt im Hahnenmoor beheimateten Rudel. Foto: Rolfes

Von Willi Siemer



Löningen/Hannover.Nach einer massiven Häufung von Schafsrissen in den Herden des Löninger Halters Egbert Ostermann (MT berichtete mehrfach) hat das Umweltministerium in Hannover die hauptverantwortliche „Problemwölfin“, die Fähe GW965f, mit einer Ausnahmegenehmigung zum Abschuss freigegeben.



Ein Ministeriumssprecherin bestätigte gestern auf MT-Anfrage, dass diese Erlaubnis bereits vor drei Wochen erteilt worden sei. Sie gelte zunächst bis zum 15. April. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.