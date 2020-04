Mühlen der Bürokratie mahlen langsam

Hilfe ist angelaufen: Bund und Land unterstützen Unternehmen in der Krise. Doch denen geht es derzeit nicht schnell genug. Foto; Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Die Zahl der Anträge auf Corona-Soforthilfe, die sein Büro inzwischen auf den Weg gebracht hat, kann Stephan Benner nur überschlagen. Zwischen 50 und 60 dürften es sein, doch täglich würden es mehr, sagt der Löninger Steuerberater. Geld allerdings habe bislang erst einer seiner Mandanten erhalten. Die Mühlen der Bürokratie mahlen auch in Corona-Zeiten offenbar langsam. „Das alles ist eine Katastrophe“, ärgert sich Benner.



Rückblick: Ende März lief die Soforthilfe für Kleinunternehmer und Mittelständler an - zunächst als Landesprogramm. Doch das Portal der für die Antragsbearbeitung zuständigen NBank war schnell überlaufen, sodass Benners Mitarbeiter oft erst nach vielen vergeblichen Anläufen ans Ziel kamen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.