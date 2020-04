Statt Reisen nur noch Marathon im Garten

Nichts los in Auckland: Die größte Stadt Neuseelands wirkt wie ausgestorben. Nur Lukas Müller wagt sich hinaus. Foto: Müller

Von Georg Meyer

Moin Ole, wie war Dein Wochenende?

Ganz gut. Am Samstag habe ich mit meiner Gastfamilie einen Staffellauf im Garten gemacht. Wir sind zusammen rund 80 Kilometer gelaufen, ich habe sogar einen Marathon geschafft. Davon musste ich mich dann am Sonntag erholen. Natürlich zuhause.



Seit mehr als zwei Wochen gilt in Neuseeland die höchste Stufe des nationalen Notfallplans. Was bedeutet das konkret?

Momentan geht praktisch gar nichts. Es besteht die Pflicht zur häuslichen Isolation. Sämtliche Schulen, Unis und Geschäfte wurden geschlossen. Ausnahmen gibt es nur für Supermärkte, Apotheken und andere essentiell wichtige Einrichtungen. Drogerien wie in Deutschland gehören zum Beispiel nicht dazu. Sogar das Schwimmen im Meer oder Bootsfahrten sind verboten. Und leider darf ich auch meine Freunde nicht besuchen. Das vollständige Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 7. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.