Kai Pflaume holt sich Fachwissen aus Löningen

Jörn Willen zu Gast bei „Klein gegen Groß“

Alles korrekt? Schiedsrichter Jörn Willen (von rechts) überprüft mit Moderator Kai Pflaume, Starkoch Alexander Kumptner und der elfjährigen Luna die Ergebnisse des Kartoffelschälwettbewerbs in der Showsendung „Klein gegen Groß“. © NDR/Thorsten Jander

Von Matthias Ellmann



Löningen/Berlin. Jörn Willen hat schon viele flinke Kartoffelschäler erlebt. Er leitet das Stadtmarketing in Löningen, und dort findet Jahr für Jahr die Deutsche Kartoffelschälmeisterschaft statt, die Willen organisiert. Jetzt war er als Kartoffelschäl-Fachmann Schiedsrichter in der ARD-Show „Klein gegen Groß“. Dort trat die elfjährige Luna Nierula in einem Kartoffelschälwettbewerb an. Sie hatte sich an die Kölner Produktionsfirma der Show gewendet und behauptet, sie könnte schneller Kartoffeln schälen als der österreichische Star- und Fernsehkoch Alexander Kumptner. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.