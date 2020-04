„Die Kliniken räumen jetzt ihre Betten frei“

Anne Rameil,. ©Pflegedienst Hasetal

Von Georg Meyer



Löningen. Die ambulanten Pflegedienste kämpfen in der Corona-Krise um Aufmerksamkeit. „Im Moment ist es für uns schwer, uns Gehör zu verschaffen“, bestätigt Anne Rameil vom Pflegedienst Hasetal. Viel werde derzeit über die Situation in Altenheimen und Krankenhäusern berichtet. Völlig zu Recht findet Rameil. „Aber wir sind auch noch da.“



Denn egal, wie schlimm die Pandemie in der kommenden Zeit wüten wird. Rameil und ihre Mitarbeiterinnen müssen jeden Morgen zu ihren Patienten fahren. Die gehören allesamt der Risikogruppe an, die Gefahr, das Virus ins Haus zu schleppen, wächst jedoch mit jedem Tag. Die vorgeschriebenen Mindestabstände einzuhalten, ist für Pflegende praktisch unmöglich. Die Dienste bräuchten deshalb dringend mehr Schutzbekleidung. Doch der Nachschub ist ins Stocken geraten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.