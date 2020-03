Backtradition endet nach 135 Jahren

Handwerk macht Spaß: Toni Münzebrock (Mitte) vermittelte nicht nur Kenntnisse, sondern auch die Freude am Bäckerberuf. Aus gesundheitlichen Gründen muss er ihn jetzt aufgeben. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Dass er einmal Bäcker werden würde, war Toni Münzebrock schon früh klar. Sein Vater war Bäcker, der Großonkel und der Urgroßvater ebenso. Die eigene Backstube gibt es seit 135 Jahren. Mitte Mai endet diese Tradition. Denn Toni Münzebrock muss seinen geliebten Beruf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen.



Der Löninger bedauert diesen Schritt. Gern hätte er noch zehn Jahre weitergemacht, doch die Gesundheit gehe vor. Im Mai wird das Ehepaar ihr Geschäft zwar aufgeben. Gebacken wird dort aber weiter. Mit der Bäckerei Musswessels aus Rhede/Ems wurde ein Nachfolger gefunden.