Leinerstift übernimmt die Jugendpflege

Ab Mai in Ruhestand: Das „Internationale Essen“ mit „Paris“ als Thema war die letzte von Gaby Bick als Leiterin des Löninger Jugendtreffs organisierte Veranstaltung. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Die Unternehmensgruppe Leinerstift mit Sitz im ostfriesischen Großefehn übernimmt die Jugendpflege und die Ferienbetreuung der Kinder in der Stadtgemeinde Löningen. Das bestätigte Bürgermeister Marcus Willen auf MT-Anfrage.



Eine Neuordnung ist notwendig, weil Gaby Bick, die vieljährige Leiterin des Löninger Jugendtreffs, im Mai in den Ruhestand geht. Die neuen Verantwortlichen beginnen ihre Arbeit nach den bisherigen Planungen zum 1. Juni. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.