Desinfektionsständer aktuell der „Renner“

Endmontage: Sehr schnell kann das Löninger Unternehmen Imbusch Systemmöbel auf die rasant steigende Nachfrage nach Desinfektionsständern und weiteren Produkten aus dem Bereich der Produkte für Krankenhäuser, Arztpraxen und dem Heil- und Pflegebereich reagieren, da eine ausreichende Lagerhaltung praktiziert wird. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit Hochdruck sind die Mitarbeiter des Bereichs „Systemmöbel“ der Löninger Tischlerei Imbusch damit beschäftigt, die rasant steigende Nachfrage nach Produkten für den Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und den Heil - und Pflegebereich zu erfüllen. Aktueller Schwerpunkt ist die Produktion von dutzenden Desinfektionsständern, die in allen Bereichen, in denen noch Publikumsverkehr stattfinden muss, dringend benötigt werden. Auf einen Erfolg im Medizin-Markt hofft das Löninger Unternehmen für ihren mit einem Partner hergestellten neuen High-Tech Desinfektionswagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.