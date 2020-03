Sozialhelfer richten sich auf Stresstest ein

Bis vor die Tür: Der Fahrdienst der Gemeindecaritas bietet den Lieferservice an. Der direkte Kontakt muss aber vermieden werden. Foto: gy

Von Georg Meyer



Löningen. Wie viel Arbeit auf sie und ihre Kolleginnen in den nächsten Wochen zukommen wird, kann Elisabeth Pohlmann noch gar nicht abschätzen. Am Montagmorgen war es erst einmal ungewohnt ruhig im Haus Effata, dem Sitz der Gemeindecaritas Löningen. „Die Unsicherheit ist groß“, sagt Pohlmann. Die Zukunft, so scheint es, entscheidet sich jetzt täglich neu.



Die Kontaktsperre hat bereits den Fahrdienst zum Erliegen gebracht (MT berichtete). Er war im vergangenen Jahr eingerichtet worden. Bis zu dreimal pro Woche begleiteten Ehrenamtliche Senioren beim Einkaufen oder brachten sie mit dem Auto zum Arzt. Auf die Hilfe der Caritas verzichten brauchen die älteren Menschen, aber auch andere, die besonders auf sich aufpassen müssen, trotzdem nicht.