3,1 Millionen für „Löningen Südost“

Investitionsvolumen für Dorferneuerung wir auf 1320 Euro pro Bewohner gedeckelt

Erstes großes Projekt in „Löningen Südost“: Mit Mitteln der Dorferneuerung, der Stadt und dem Eigenanteil des Vereins wird die Schützenhalle der St.-Jakobus-Bruderschaft zu einem Dorfgemeinschaftshaus und Treffpunkt der Bewohner von Elbergen, Augustenfeld und Vehrensande ausgebaut. Dies ist keine öffentliche, sondern eine private Maßnahme, die mit 73 Prozent gefördert wird. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit großer Mehrheit und Stimmen von CDU, SPD und der Gruppe Grüne/Die Linke hat der Rat der Stadt Löningen auf seiner jüngsten Sitzung (MT berichtete) eine grundsätzliche Regelung für das Investitionsvolumen für die „Dorferneuerung Löningen Südost" gebilligt. 18 Ratsmitglieder stimmten für den von der Verwaltung erarbeiteten Vorschlag, der eine Deckelung der Ausgaben in den kommenden sechs bis sieben Jahren vorsieht. Acht Ratsmitglieder aus der UFL und Dirk Schelze sprachen sich gegen dieses Modell aus, ein Ratsmitglied enthielt sich.