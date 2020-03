Löninger Tafel schließt wegen Corona

Vorstand begründet Entscheidung mit dem Alter der Ehrenamtlichen

Letzte Spende: Agnes Brümmer öffnet der KAB, vertreten durch (von rechts) Anke Wennemann, Burkhard Käter, Karl Wennemann und Sandra Freese, die Tür zur Tafel. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Die Löninger Tafel wird wegen der Corona-Krise vorübergehend schließen. „Wir öffnen am Freitag noch einmal, dann ist fürs Erste Schluss“, sagt Vorstandsmitglied Gerhard Einhaus. Die Entscheidung sei dem Vorstand nicht leicht gefallen. In dieser Woche helfen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur mit einer Notlösung. Die schon fertig gepackten Tüten geben sie direkt an der Tür aus. Doch auch das ist inzwischen zu gefährlich geworden. „Die Höherstufung der Risikobewertung hat uns zur Schließung bewogen“, sagt Einhaus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

20.03.2020 | Remmers stellt jetzt Mittel zur Desinfektion her