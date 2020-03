Lehrer schicken Schülern Arbeitsmaterial

Copernicus-Gymnasium kann Schulfahrt nach Heino ohne Storno-Kosten in den Oktober verschieben

Im Zeitplan: Während rundherum im Schulzentrum Lehrer Sammlungen aufräumen, bildet das Pilz-Gebäude des Copernicus-Gymnasiums eine Großbaustelle, auf der ein Dutzend Firmen arbeiten. Der Auftakt zur Runderneuerung der Schule befindet sich nach Angaben des Schulleiters im Zeitplan, die zukünftige Heimat der Oberstufe soll nach den Ferien bezugsfertig sein. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Die Lehrer des Copernicus-Gymnasiums haben den Auftrag erhalten, via ISERV den Schülern ihrer jeweiligen Klassen Arbeits- und Übungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Für diesen Schritt mit Hilfe der schulinternen, internetbasierten Kommunikationsplattform seien aber klare Vorgaben gegeben worden, betont Schulleiter Ralf Göken im MT-Gespräch. Das habe nicht schon am vergangenen Freitag, dem letzten regulären Schultag vor dem Beginn der Corona-Zwangspause, gemacht werden können, weil Kultusminister Tonne zu dem Zeitpunkt erklärt hatte, dass keine Aufgaben gestellt werden sollten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 19. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

19.03.2020 | Kliniken bereiten sich auf den Ernstfall vor