Kliniken bereiten sich auf den Ernstfall vor

In Löningen und Quakenbrück gab es noch keinen Corona-Patienten

Nur für Befugte: Besucher haben derzeit keinen Zugang zur St. Anna-Klinik. Es gibt aber Ausnahmen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen/Quakenbrück. In der St. Anna Klinik geht es seit Anfang der Woche deutlich ruhiger zu, als sonst. Weniger Menschen passieren den Eingangsbereich und viele werden auch nicht durchgelassen. In Löningen herrscht wie in allen Krankenhäusern im Land Besuchsverbot. Nur werdende oder frisch gewordene Väter sowie Angehörige mit Patienten auf Palliativ- und Kinderklinikstationen sind von dem Verbot ausgenommen, berichtet Matthias Bitter, Geschäftsführer des Klinikverbundes Quakenbrück/Löningen.