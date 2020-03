Tourismus im Hasetal bekommt Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren

Krisenmanagement: In der Geschäftsstelle der Hasetal-Touristik müssen jetzt vor allem Absagen verarbeitet werden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Bei der Hasetal Touristik stehen in diesen Tagen die Telefone nicht still. Doch anders als sonst im Frühjahr wollen die Anrufer in den meisten Fällen keine Urlaube buchen. „Wir haben Stornierungen ohne Ende“, sagt Geschäftsführer Wilhelm Koormann. Die Corona-Krise hat auch die Tourismus-Branche im Hasetal voll erwischt. Was erschwerend hinzukommt: Die Angebote entlang des Flusses werden weit überwiegend von älteren Menschen jenseits der 60 genutzt, die als besonders gefährdet gelten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

17.03.2020 | Türen zu, die Arbeit geht weiter