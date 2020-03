Türen zu, die Arbeit geht weiter

Corona-Krise: Rathäuser im Südkreis bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen

Publikum bleibt draußen: Löningens Erster Stadtrat Thomas Willen dreht den Schlüssel zum Rathaus um. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Südkreis. Sämtliche Rathäuser im Südkreis sind wegen der Coronakrise für den Publikumsverkehr geschlossen. Gestern drehten bereits die Verwaltungen in Löningen, Essen und Lindern ihre Schlüssel von innen um. Ab heute ist auch das Rathaus in Lastrup offiziell nur noch telefonisch zu erreichen. Die Schließungen hatten sich angebahnt. Wohl auch deswegen war am Montagmorgen im Löninger Rathaus ungewöhnlich viel Betrieb, wie Erster Stadtrat Thomas Willen berichtet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

17.03.2020 | Getrennte Schichten für Schlüsselbereiche