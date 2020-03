Getrennte Schichten für Schlüsselbereiche

Remmers trifft mit umfangreichen Neuorganisationen Vorsorge gegen mögliche Corona-Folgen

Getrennte Schichten. Um in allen Bereichen vom Vertriebsinnendienst über die Produktion bis zum Ausliefern bei einem Verdachtsfall weiter arbeiten zu können, sind die Mitarbeiter in zwei komplett eigenständige Gruppen ohne persönlichen Kontakt eingeteilt. C: Remmers

Von Willi Siemer



Löningen. Mit dem Aufbau von eigenständigen Schichten und Gruppen, die sich nicht im Unternehmen begegnen dürfen, wappnet sich die Löninger Firma Remmers seit fast zwei Wochen gegen mögliche Folgen des sich in Deutschland ausbreitenden Corona-Virus. „Es ist unwahrscheinlich, dass uns das auf Dauer nicht betrifft. Unser Ziel ist es, dass sich das Unternehmen und seine Mitarbeiter solange es irgend möglich ist, gegen die negativen Folgen einer Erkrankung in den Reihen der Mitarbeiter wappnet", erläutert Jürgen Jahn, der Bereichsleiter Personalmanagement, die Ziele der Neuorganisation.