In Gesprächen schwingt auch Angst mit

Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer spüren verändertes gesellschaftliches Klima

Einsatzbesprechung im Jahr 2015: Haupt- und Ehrenamtliche arbeiteten damals gemeinsam bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Foto/Archiv: Siemer

VOn Georg Meyer



Löningen. Die TV-Bilder von tausenden Wartenden an der türkisch-griechischen Grenze wecken in Löningen Erinnerungen an das Jahr 2015. Zahlreiche Bürger hatten sich damals zusammengefunden, um die ankommenden Flüchtlinge zu unterstützen und ihnen die Integration zu erleichtern. Ob sich das, was in Löningen gelang, wiederholen ließe, war denn auch das wichtigste Thema beim Treffen der Ehrenamtlichen. Zweifel sind angebracht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

