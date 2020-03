Indische Mädchen dürfen dank KFD lernen

Fleißige Sammlerinnen: Gertrud Möller (links) und Elisabeth Bremersmann überreichten Pfarrer Santhosh die Spende. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Vor sechs Jahren haben Löningens KFD-Frauen eine Patenschaft für zwei indische Mädchen übernommen. Dank ihrer Spenden können die Kinder eine gute Schule besuchen. Jetzt fand wieder eine Spendenübergabe statt.



700 Euro überreichten Gertrud Möller und Elisabeth Bremersmann während eines gemeinsamen Frühstücks an Pfarrer Santhosh Rajan Santhakumari. Der Geistliche, der früher in Löningen als Kaplan wirkte und inzwischen eine Pfarrei in Hamm/Westfalen leitet, unterstützt die beiden Mädchen bereits seit längerer Zeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

