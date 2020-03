Betriebe bieten mehr als nur die Klassiker

Aus erster Hand: Ausbilder und Lehrlinge informierten im Forum. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Nele-Marleen Brörmann hat ihren Traumberuf gefunden: Bei Thiel in Bunnen lässt sie sich zur Metallbauerin ausbilden. Die eher zierliche 16-Jährige ist erst seit wenigen Monaten dabei, bereut ihre Entscheidung aber nicht. Am liebsten, sagt sie, mag sie das Schweißen.



Mädchen in Handwerksberufen? Das geht richtig gut, sagt Sigrid Tebben von der Kreishandwerkerschaft. Auf der Berufsinfomesse im Forum Hasetal warb sie intensiv um den weiblichen Nachwuchs. Von dem gibt es beim Handwerk allerdings noch immer viel zu wenig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.